Зеленський: може статися, що переговорів із Путіним не буде

Україна домагатиметься покарання для РФ за злочини проти цивільних українців та визнання їх геноцидом, але не відмовлятиметься від переговорного процесу з російською стороною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новое время.

Таку позицію Зеленський висловив у розмові з українськими журналістами — на першій пресконференції, яку він дав українським ЗМІ від початку російського вторгнення.

Журналістка Христина Бердинських, чи змінюватиме він свою особисту позицію щодо перемовин з Володимиром Путіним після тих злочинів Росії, які лише починають відкриватися в Бучі та інших українських містах, де побувала армія РФ.

Зеленський у відповідь відзначив, що найлегшою позицією зараз було б "сказати, що давайте ні про що не будемо більше говорити — після того, що ви зробили" .

"Найскладніше — говорити про те, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України, все це визнати. Ми вважаємо, що це геноцид, вважаємо, що вони повинні понести покарання за це. І при всій цій позиції - знайти можливості для того, щоб зустрічатися.

І при цій зустрічі знайти вихід з цієї ситуації. І при цьому виході не втратити свою територію. Я вважаю, що треба ставити собі таку планку щодо цих перемовин. А там буде як буде — може так статися, що і не буде зустрічі. Може так статися" , — додав президент.

Аргументуючи свою позицію, Володимир Зеленський нагадав, що вважає себе частиною українського суспільства, тож, як і більшість українців, на тлі російських воєнних злочинів сприймає навіть саму можливість перемовин (не кажучи вже про їх зміст) вже як внутрішній виклик. Однак, Зеленський нагадав і про виклики державного рівня, на які теж необхідно відповідати.

"Не можна казати „кожна Буча“, але кожна така трагедія буде бити тобі по руках щодо тих чи інших перемовин, — зазначив Зеленський. — І тут треба все одно знаходити можливості щодо таких кроків".

Він також підкреслив важливість ведення українсько-російських переговорів "з міцної позиції" , необхідними факторами якої президент вважає єдність і підтримку українського населення, а також "потужне озброєння" України.

"Ви повинні знати, що ЗСУ сильні, але ми розуміємо, що незламність — це не означає, що немає втомленості. Наприклад, у людей, які заблоковані в Маріуполі, [втомленість] просто на фізичному рівні - я точно знаю, що там відбувається. І коли у вас буде ця кривава мозаїка чи пазл такий, ви будете розуміти: ось, будь ласка, треба обирати. Обирати кроки" , – заявив Зеленський.

Він також закликав не трактувати його слова і позицію як відсутність виходу.