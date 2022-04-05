Генштаб ЗСУ розповів про втрати російських військ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали близько 18 500 військовослужбовців, повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 18 500 осіб,

танків ‒ 676 од,

бойових броньованих машин ‒ 1858 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засобів ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1322 од,

кораблів /катерів - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,

спеціальної техніки - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.