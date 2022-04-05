Генштаб ЗСУ розповів про втрати російських військ в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україну бойові втрати російських військ склали близько 18 500 військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18 500 осіб,
- танків ‒ 676 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1858 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засобів ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1322 од,
- кораблів /катерів - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,
- спеціальної техніки - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.