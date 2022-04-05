КМДА: у Києві курсують близько 150 автобусів і 30 трамваїв
У Києві починає відновлюється повноцінна робота наземного громадського транспорту. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, на сьогодні курсують біля 150 автобусів та понад 30 трамваїв.
"Громадський транспорт курсує з 8:00 до 19:00. Інтервал руху трамваїв складає 15-20 хвилин, автобусів - 30 хвилин", – розповів Поворозник.
На "Борщагівській лінії" інтервал руху швидкісного трамвая № 3, роботу якого вчора відновили, складає 25 хвилин.
Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту за посиланням.