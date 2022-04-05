КМДА: у Києві курсують близько 150 автобусів і 30 трамваїв

У Києві починає відновлюється повноцінна робота наземного громадського транспорту. Про це повідомив﻿ перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, на сьогодні курсують біля 150 автобусів та понад 30 трамваїв.

"Громадський транспорт курсує з 8:00 до 19:00. Інтервал руху трамваїв складає 15-20 хвилин, автобусів - 30 хвилин" , – розповів Поворозник.

На "Борщагівській лінії" інтервал руху швидкісного трамвая № 3, роботу якого вчора відновили, складає 25 хвилин.

Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту за посиланням﻿.