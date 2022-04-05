Шевченко: з початку війни обсяг депозитів збільшився на 28 млрд грн

У період з 24 лютого по 31 березня у банківській системі зафіксовано приплив на депозити коштів фізичних і юридичних осіб (у всіх валютах) в еквіваленті 28 млрд грн, повідомляє Новое время.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю міжнародній організації Toronto Centre.

"Ми намагаємося якнайкраще подбати про те, щоб банківська система залишалася функціональною, незалежно від місцезнаходження. У регіонах України, де не ведуться бойові дії, відкриті майже всі відділення банків. Деякі відділення обслуговують клієнтів навіть у зонах бойових дій. Безготівкові розрахунки здійснюються без обмежень. Банки зберегли свою ліквідність, прибутковість і капітал. Вони мають достатній запас активів для виконання своїх зобов’язань перед клієнтами, зокрема щодо рівня коефіцієнта покриття ліквідністю, який станом на 1 березня значно перевищив необхідний мінімум НБУ. Це солідний запас міцності" , — заявив Шевченко.

Він додав, що у разі потреби банки мають доступ до численних інструментів НБУ для підвищення ліквідності.