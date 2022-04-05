Зеленський про гарантії безпеки: Україні потрібні серйозні гравці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для гарантій безпеки Україні потрібні серйозні гравці, які готові включитися у разі потреби, повідомляє Новое время.

"Поки що ми не отримали перелік тих гарантій чи перелік тих країн, які готові 100% включитись — це важливий момент. Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, по домовленності включитися і воювати за Україну. Нам це не потрібно. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика" , — сказав він.

За словами президента, потрібно, щоб в першу секунду, поки навіть не було кулі, а була погроза з боку РФ, коло цих держав з'єдналося і впродовж доби-трьох днів заблокували, «просто під колбу загнали» державу, яка погрожує Україні.

Зеленський заявив, що у питанні гарантій безпеки для України є важливі елементи.

"Є актуальні питання, питання гарантій безпеки і для нас там є важливі елементи, для мене особисто. Хто ці люди, які гарантують нам безпеку, яку безпеку гарантують, чи буде це виконуватися, наскільки це можливо, коли один з цих учасників - РФ, після Бучі і так далі, чи можливо в це вірити в принципі. Тобто наскільки це юридично вагомо і потужно" , — сказав він.

Глава держави заявив, що є багато країн, які хочуть долучитись.

"З Францією, США, Німеччиною, Туречинною, Великої Британією, з Польшею почали роботу — вони дуже хочуть доєднатися, Італія, Ізраїль, є Ірландія, є багато друзів, які хочуть долучитись" , — сказав він.

За його словами, всі ці різні країни готові гарантувати різне.