Денисова: від початку війни в Україні загинуло 165 дітей

З початку вторгнення РФ в Україні загинуло 165 дітей. Про це у своєму Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

"Станом на 8 годин 5 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення РФ в Україні загинуло 165 дітей та постраждало 266 дітей", - написала Денисова.

Вона також додала, що фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити поки що неможливо, оскільки в населених пунктах йдуть активні бойові дії.