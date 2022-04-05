Зеленський пояснив пропозицію України про 15 років переговорів з РФ щодо Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Києва щодо 15 років переговорів з Росією щодо статусу Криму є домовленістю, що протягом цього періоду має бути знайдено дипломатичне рішення, повідомляє Новое время.

Про це він сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання українських журналістів.

"Я подивився, в якій точці ми знаходимося в Криму і які у нас спроможності повернути Крим недипломатичним шляхом. Щоб було розуміння, 10−15 років — це деякий формат пропозицій з боку України і десь стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться.

Це не про те, щоб не піднімати цю тему, це домовленість сторін, що впродовж 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а вирішити хоч завтра протягом цього періоду" , — пояснив він.

Зеленський зазначив, що є аспекти, про які він зараз не може казати.

Український президент також назвав рішення про переговори щодо Криму непоганим, але наголосив, що це станом на "зараз".

"Що я думаю зараз, і що я буду думати завтра, і що ми робитимемо завтра — це можуть бути абсолютно різні речі. Це не значить, що ми не виконуємо свої домовленості або обов’язки, просто на сьогодні, якщо б були такі домовленості по Криму, я би вважав, що це була б перемога України абсолютно. Тому що вирішувати пакетно всі спори чи закінчувати війну з РФ пакетно складно і я впевнений, що малоймовірно" , — наголосив він.

Зеленський заявив, що сильна позиція — якщо дипломатичний шлях, то його можна вирішити протягом десяти років.