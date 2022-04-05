WSJ: ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ

Найближчим часом в ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти РФ, що включатиме й обмеження щодо російської нафти та вугілля.﻿ Про це, посилаючись на The Wall Street Journal та джерела видання в дипломатичних колах ЄС, повідомляє УНІАН.

Зазначається, що не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому у ЄС обговорюють альтернативний варіант.

Мета альтернативи – введення додаткових мит щодо російської нафти та вугілля. Такий крок хоч і не заборонить остаточно імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулюючи європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.

Видання повідомляє, що після оприлюднення інформації про злочини російських військових на Київщині, низка європейських країн вже готова підтримати повну заборону, проте інші країни вагаються.

За такого сценарію варіант додаткових мит може стати компромісним варіантом.

Як повідомляв УНІАН, посли країн Європейського Союзу планують зібратися 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України.