Кубраков: аеропорт Бориспіль втратив через війну 3,5 млрд грн

﻿Внаслідок військової агресії Росії проти України міжнародному аеропорту Бориспіль було завдано збитків на 3,5 млрд грн. ﻿, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Олексій Дубревський, генеральний директор МА ДП Бориспіль, весь час продовжував свою роботу в аеропорту. Усі процеси координуються зі Збройними силами України. За попередніми підрахунками, є втрати на 3,5 млрд грн" , — написав Кубраков.

Повітряний простір України закрито﻿, — написав Кубраков. для цивільних перевезень з 2:45 за київським часом 24 лютого 2022 року. З того часу аеропорт Бориспіль припинив свою роботу.

Міжнародний аеропорт Бориспіль є найбільшим в Україні. Він має дві злітно-посадкові смуги: одну — довжиною 4 тис. м, шириною 60 м, другу — завдовжки 3,500 тис. м, шириною 63 м. На території аеропорту розташовано чотири пасажирські термінали та поштово-вантажний комплекс.