ОВА: у Рубіжному ворожий снаряд влучив у цистерну з азотною кислотою

Внаслідок обстрілу Рубіжного російськими окупантами сталося потрапляння до цистерни з азотною кислотою. Жителів закликають не виходити з приміщень та зачинити вікна і двері.

Як повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, наразі невідомо, яка там була кількість азоту.

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях - набряк легенів.

Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

"Підготуйте захисні маски для обличчя просякнуті содовим розчином﻿" , - радить Гайдай.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Як надати першу допомогу﻿

при попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин;

необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин; при попаданні на шкіру - уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило;

- уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило; при проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.