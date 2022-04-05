"Укрпошта" потеряла более 500 млн грн доходов за месяц войны

﻿За перший місяць війни з Росією державна "Укрпошта" втратила понад 500 млн грн доходів. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Новое время.

Наголошується, що основне падіння припало на письмову кореспонденцію, яка майже припинилася.

"Падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, падіння обсягів за внутрішніми посилками склало близько 80%. Крім того, впала кількість сплачених комунальних платежів" , - написав Кубраков.

Водночас міністр зазначив, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку, як і експортні відправлення.

Кубраков зазначив, що громадяни починають повертатися та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії.