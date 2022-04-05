Зеленський: Туреччина готова кораблями вивезти поранених і вбитих захисників Маріуполя

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина готова вивезти кораблями поранених і вбитих маріупольських захисників з Бердянська, однак Росія поки не дала на це свою згоду, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю українським журналістам.

"Ми домовились на сьогодні з Туреччиною, ми шукали посередника, якого будуть сприймати окупанти. Туреччина готова на сьогодні вивезти кораблями поранених і вбитих, перевезти їх з Бердянська. До Маріуполя підійти неможливо" , - сказав президент.

За його словами, в української сторони готова вся інфраструктура, щоб вивезти людей і тіла до Бердянська, але зараз чекають на відповідь Путіна.