Зеленський: ЄС допоможе шукати злочинців, які катували людей в окупації

Україна починає збирати інформацію про всіх, хто причетний до знущань над українським народом на територіях, тимчасово окупованих російськими військами. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю українським ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

"Окремо наша справа внутрішня щодо цих злочинців, які катували наших людей. Усі види, які ми бачимо. Ми починаємо збирати цю інформацію. Будемо шукати всіх цих людей", – наголосив Зеленський.

Крім того, президент поінформував, що домовився про спільну слідчу комісію з Європейським Союзом. За його словами, прокурори різних держав спільно з українськими правоохоронцями проводитимуть розслідування цих злочинів.

Він також повідомив, що буде знайдено процедуру, як знайти та покарати злочинців, які чинили свавілля в Україні.

"Ми знайдемо процедуру, як знайти і покарати тих, хто чинив свавілля в Україні. Знайдемо ми цю процедуру, буде план дій. Я думаю, що тут жодних секретів немає. Ми будемо це відкрито робити, і тому немає сенсу тримати в секреті, яким чином ми знаходитимемо цих злочинців", – сказав він, відповідаючи на питання про оприлюднені списки тих, хто вчинив злочини, зокрема, у Київській області.

Зеленський повідомив, що буде створено спеціальну комісію, де буде представлено генпрокурора України та обов'язково приєднається людина з Офісу Президента.

"Бо дуже важливо для мене отримувати інформацію, як іде цей процес... Не хочеться, щоб це питання було вирішено лише через 20 років. Я думаю, що знайдений механізм буде дуже дієвим", – сказав президент.

При цьому президент наголосив, що цей процес не вигідно нікому затягувати.

"Бо, на жаль, доказів злочинів дуже багато, і вони ще з'являтимуться", – додав Зеленський.

У цьому контексті він згадав і Мелітополь, Ізюм, та інші міста.