Італія вислала 30 російських дипломатів
Голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про висилку 30 російських дипломатів. Про це, посилаючись на італійські ЗМІ, повідомляє Європейська правда.
"Генеральний секретар міністерства закордонних справ посол Етторе Секі сьогодні вранці викликав посла Російської Федерації в Італії Сергєя Разова, щоб повідомити його про рішення уряду Італії вислати 30 російських дипломатів, які перебувають на службі в посольстві як "personae non gratae", — сказав Ді Майо.
Він пояснив, що цей захід пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.
"Цей захід, вжитий за погодженням з іншими європейськими та євроатлантичними партнерами, став необхідним з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла внаслідок невиправданої агресії проти України з боку Російської Федерації", - пояснив він.
Аналогічні рішення минулого тижня прийняла ціла низка країн Центральної Європи.