Італія вислала 30 російських дипломатів

Голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про висилку 30 російських дипломатів.﻿ Про це, посилаючись на італійські ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

"Генеральний секретар міністерства закордонних справ посол Етторе Секі сьогодні вранці викликав посла Російської Федерації в Італії Сергєя Разова, щоб повідомити його про рішення уряду Італії вислати 30 російських дипломатів, які перебувають на службі в посольстві як "personae non gratae" , — сказав Ді Майо.

Він пояснив, що цей захід пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.

"Цей захід, вжитий за погодженням з іншими європейськими та євроатлантичними партнерами, став необхідним з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла внаслідок невиправданої агресії проти України з боку Російської Федерації" , - пояснив він.

Аналогічні рішення минулого тижня прийняла ціла низка країн Центральної Європи.