ГУР: РФ повертає в Україну військових, які вчиняли звірства в Бучі

Російських військових, які чинили звірства в Бучі, хочуть знову повернути в Україну. Їх можуть відправити в одну з "найгарячіших" точок - харківський напрямок. Про це повідомляє﻿ Головне управління розвідки Міноборони України.

Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-тої загальновійськової армії РФ. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода.

"Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з "найгарячіших" точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай, російські підрозділи що покидають зону бойових дій отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок" , - йдеться в повідомленні.

Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання".

"Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах.

Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах" , - повідомляє розвідка.

За даними ГУР, особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій у Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях, рапорти на звільнення не приймаються до розгляду.