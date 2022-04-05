Зеленський розповів, якою бачить Україну після перемоги над РФ

Президент України Володимир Зеленський в і﻿нтерв'ю журналістам розповів, якою бачить Україну після перемоги у війні з Росією, повідомляє УНІАН.

"Точно не така, яку ми хотіли з самого початку. Це неможливо... Абсолютно ліберальна, європейська - вона такою не буде, наша Україна. Вона точно буде, як міцність кожної хати, кожної домівки, кожної людини. Захищена держава. Я думаю, що безпека має бути номер один. Я думаю, що всі наші люди - це буде наша велика армія... Я впевнений, що питання безпеки найближчі 10 років у нас буде питанням номер один" , - наголосив президент.

За його словами, Україна буде абсолютно демократичною державою.