ДПСУ: у порту Маріуполя окупанти обстріляли іноземне цивільне судно
В порту Маріуполя тоне обстріляне російськими військовими цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, повідомляє Держприкордонслужба.
"Вночі, під час чергового обстрілу з моря Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів", - йдеться в повідомленні.
Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення:
"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".
Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.
Пораненому вже надали допомогу, а екіпаж евакуювали в безпечне місце.
"На судні триває пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливо", - йдеться в повідомленні.