ДПСУ: у порту Маріуполя окупанти обстріляли іноземне цивільне судно

В порту Маріуполя тоне обстріляне російськими військовими цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, повідомляє﻿ Держприкордонслужба.

"Вночі, під час чергового обстрілу з моря Маріуполя, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів" , - йдеться в повідомленні.

Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" та повідомлення:

"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".

Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.

Пораненому вже надали допомогу, а екіпаж евакуювали в безпечне місце.