Валютний ринок в умовах війни: день 41-й

У вівторок робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, минулої п'ятниці, 1 квітня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті збільшився вдвічі у порівнянні з четвергом і склав 166,15 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 136,33 млн доларів. Як бачимо, більшість операцій цього дня пройшло в американському доларі.

За даними Нацбанку, минулої п'ятниці обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів приблизно в 1,5 раза перевищив обсяг заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13.30 вівторка євро купують по 32,0828 гривень, а продають по 32,4036 гривень.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 5 квітня зріс на 10 305,2 млн і склав 53 388,9 млн гривень.

Міністерство фінансів сьогодні проводить черговий аукціон із розміщення військових держоблігацій. Інвесторам будуть запропоновані два випуски у гривні – на 7 та 14 місяців – та один випуск у євро терміном на 7 місяців.

На готівковому валютному ринку продовжується тенденція повільного зниження вартості готівкового «американця». Вранці у столиці долар купували по 31,00-31,20 гривень, але на обід цінник на покупку знизили до 30,50-30,80 гривень. При цьому продають готівковий долар за 31,50-31,60 гривень. Продовжують знижувати цінники та в обласних центрах України. У Луцьку сьогодні долар продають по 31,70 гривень (на 15 копійок дешевше, ніж учора), така сама ціна у Вінниці; у Черкасах – по 31,90 гривень, у Житомирі – по 32 гривні, в Одесі – по 32,10 гривень.

Євро на FOREX у вівторок 5 квітня продовжив падіння до американського долара і на момент написання статті опустився з 1,0988 до 1,0956 долара. Зниження продовжується четвертий день поспіль. В Україні зниження євро на FOREX наклалося на зміцнення гривні до долара, в результаті цінник на готівковий євро просідає навіть швидше за доларовий. Ще вчора євро у Києві продавали по 36 гривень, а сьогодні – вже 35,50-35,70 гривень. З'являються навіть пропозиції щодо 35 гривень рівно.

Криптовалюта №1 «біткойн» увечері вчорашнього дня скоригувалась до 45118 $ за 1BTC. Втім, охочих купити його за такою ціною виявилося так багато, що вже на початок дня 5 квітня ціна знову повернулася в діапазон 46500-46800$ за монету, де біткойн і торгується нині.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.