ОВА: між Черніговом та Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення

Між Черніговом і Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення. Про це повідомив﻿ голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Новий коридор був відкритий спільними зусиллями військовослужбовців з оперативного командування "Північ" та посадовцям Чернігівської облдержадміністрації. Рух дорогою регулюють військовослужбовці.

"Поряд з виконанням заходів з розмінування місцевості, очищення місцевості від небезпечних предметів, також ми проводимо заходи з відновлення сполучення" , – зазначив командувач військ ОК "Північ" Віктор Ніколюк.

Дорогою вже користуються волонтери та місцеві жителі, також почали безпечно рухатися гуманітарні вантажі.

Влада та військові вже працюють над новими маршрутами до Чернігова.