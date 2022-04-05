ОВА: між Черніговом та Києвом відновили транспортне сполучення

ОВА: між Черніговом та Києвом відновили транспортне сполучення
Фото: скріншот відео

Між Черніговом і Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення. Про це повідомив﻿ голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Новий коридор був відкритий спільними зусиллями військовослужбовців з оперативного командування "Північ" та посадовцям Чернігівської облдержадміністрації. Рух дорогою регулюють військовослужбовці.

"Поряд з виконанням заходів з розмінування місцевості, очищення місцевості від небезпечних предметів, також ми проводимо заходи з відновлення сполучення", – зазначив командувач військ ОК "Північ" Віктор Ніколюк.

Дорогою вже користуються волонтери та місцеві жителі, також почали безпечно рухатися гуманітарні вантажі.

Влада та військові вже працюють над новими маршрутами до Чернігова.

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