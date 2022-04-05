ОВА: між Черніговом та Києвом відновили транспортне сполучення
Між Черніговом і Києвом відновили повноцінне транспортне сполучення. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Новий коридор був відкритий спільними зусиллями військовослужбовців з оперативного командування "Північ" та посадовцям Чернігівської облдержадміністрації. Рух дорогою регулюють військовослужбовці.
"Поряд з виконанням заходів з розмінування місцевості, очищення місцевості від небезпечних предметів, також ми проводимо заходи з відновлення сполучення", – зазначив командувач військ ОК "Північ" Віктор Ніколюк.
Дорогою вже користуються волонтери та місцеві жителі, також почали безпечно рухатися гуманітарні вантажі.
Влада та військові вже працюють над новими маршрутами до Чернігова.