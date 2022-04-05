Швеція висилає трьох російських дипломатів
Швеція висилає трьох російських дипломатів, оскільки вони ведуть незаконну розвідувальну діяльність. Про це заявила міністерка закордонних справ Анн Лінде, повідомляє Новое время.
За її словами, цілком очевидно, що ці дипломати не дотримуються Віденської конвенції.
"Вони ведуть незаконну розвідувальну діяльність у Швеції", - цитують шведські ЗМІ її слова.
Голова відомства заявила, що не відкидає висилки інших дипломатів у майбутньому.
Раніше Данія оголосила про висилку 15 дипломатів, а Італія – 30 дипломатів.