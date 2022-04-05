Швеція висилає трьох російських дипломатів, оскільки вони ведуть незаконну розвідувальну діяльність.﻿ Про це заявила міністерка закордонних справ Анн Лінде, повідомляє Новое время.

За її словами, цілком очевидно, що ці дипломати не дотримуються Віденської конвенції.

"Вони ведуть незаконну розвідувальну діяльність у Швеції" , - цитують шведські ЗМІ її слова.

Голова відомства заявила, що не відкидає висилки інших дипломатів у майбутньому.

Раніше Данія оголосила про висилку 15 дипломатів, а Італія – 30 дипломатів.