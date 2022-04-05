Єврокомісія підтвердила візит фон дер Ляєн і Борреля до Києва

Єврокомісія підтвердила візит фон дер Ляєн і Борреля до Києва
Фото: Євросоюз/Рixabay

Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель цього тижня прибудуть до Києва.

Цю інформацію підтвердив прессекретар фон дер Ляйєн у Twitter.

"Президент Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським  напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві", - написав він.

Раніше про це повідомляв словенський прем'єр Янез Янша.

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