Єврокомісія підтвердила візит фон дер Ляєн і Борреля до Києва
Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель цього тижня прибудуть до Києва.
Цю інформацію підтвердив прессекретар фон дер Ляйєн у Twitter.
"Президент Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві", - написав він.
Раніше про це повідомляв словенський прем'єр Янез Янша.