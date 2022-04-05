Єврокомісія підтвердила візит фон дер Ляєн і Борреля до Києва

Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель цього тижня прибудуть до Києва.

Цю інформацію підтвердив прессекретар фон дер Ляйєн у Twitter.

"Президент Урсула фон дер Ляєн та Верховний представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві" , - написав він.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw. — Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022

Раніше про це повідомляв словенський прем'єр Янез Янша.