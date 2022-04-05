Чаус: на відновлення Чернігівської області піде не місяць і не два

Масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".﻿ Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, повідомляє УНІАН.

"Учора відновили ми та запустили цей маршрут (сполучення між Черніговом і Києвом - ред.)... Ми зробимо ще кілька альтернативних маршрутів, адже дуже великий трафік, і Чернігів і села навколо потребують гуманітарної допомоги" , - зазначив він.

Чаус розповів, що на сьогодні люди можуть вільно виїжджати.

"Мало того, ми поки не встановлювали обмеження на в'їзд, але я вже звертався до жителів Чернігівської області та Чернігова окремо - не поспішайте повертатися, адже Чернігів ресурсно обмежений: посічені електрокабелі, відсутнє електропостачання. Зараз ще не треба повертатися додому, давайте трохи ми наведемо лад в місті та містах поруч, і потім будемо повертатися" , - сказав голова ОВА.

За його словами, масштаб руйнувань в Чернігівській області досить великий. Переважно це житлові будинки.

"Але не забуваємо, що ще є інфраструктура, комунікації, мережі. І ось зараз будемо проводити обстеження, і потім можна буде визначатися з якимось часом. Але це довгий час, ми розуміємо, що це не Місяць і не два, щоб відновити все, що було зруйноване ворогом" , - розповів Чаус.

Він додав, що зараз найнебезпечніші ділянки в області - це ті, де стояли окупанти та після себе все замінували.

Глава ОВА повідомив, що зараз інженери проводять розмінування доріг і сполучень як біля Чернігова, так і в інших містах області.

"Дуже багато населених пунктів зруйновані. Переважно це населені пункти поблизу Чернігова, там, де ворог жив у наших будинках, а наші люди були в підвалах, яких катували, вбивали" , - сказав він.

Чаус підкреслив, що в населених пунктах Ніжинського та Прилуцького районів зараз ситуація критична.