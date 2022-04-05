Пєсков назвав умову зустрічі Зеленського та Путіна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів України та Росії можлива, але після погодження документа з позиціями сторін, повідомляє Українська правда.

"Для нас нічого не змінилося – ми не відкидаємо можливість, але тільки після погодження документа" , - цитує російське держвидання "РИА Новости" слова Пєскова.

Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.