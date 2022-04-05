Пєсков назвав умову зустрічі Зеленського та Путіна

Пєсков назвав умову зустрічі Зеленського та Путіна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президентів України та Росії можлива, але після погодження документа з позиціями сторін, повідомляє Українська правда.

"Для нас нічого не змінилося – ми не відкидаємо можливість, але тільки після погодження документа", - цитує російське держвидання "РИА Новости" слова Пєскова.

Президент Володимир Зеленський 4 квітня заявив, що чим довше Росія затягуватиме з зустріччю президентів України та РФ, тим гірше для неї самої.

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