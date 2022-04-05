Синєгубов: мешканців Харківщини депортують до РФ через "фільтраційні коридори"

Російські окупанти примусово вивозять до Росії мешканців Харківської області. Для цього ворог використовує своєрідні " фільтраційні коридори ". Про це, із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у ефірі телеканалу "Рада", пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.

"Ця їхня тактика відома. Не вперше вони її застосовують: вони беруть місто в блокаду, доводять до критичної ситуації в усіх напрямках і після того пропонують умовний коридор, щоб нібито врятувати людей, переправити в Росію" , - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що люди, по суті, не мають вибору, але в ОВА є інформація, що мешканців області змушують виїжджати до країни-агресора.