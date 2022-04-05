ПриватБанк закриває програму Бонус+

ПриватБанк з 1 травня закриває свою бонусну програму Бонус+, повідомляє﻿ пресслужба банку.

Зазначається, що до кінця місяця можна переказати накопичені гроші з рахунку Бонус+ на потреби ЗСУ в Приват24: Добро — Підтримка ЗСУ. Також накопичені бонуси можна використати в мережі магазинів-партнерів Бонус+.

Уже з 1 травня програма не буде працювати, а всі невикористані залишки на бонусних рахунках буде перераховано для потреб української армії та відновлення України. Загалом це 600 млн грн.