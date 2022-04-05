ПриватБанк закриває програму Бонус+
ПриватБанк з 1 травня закриває свою бонусну програму Бонус+, повідомляє пресслужба банку.
Зазначається, що до кінця місяця можна переказати накопичені гроші з рахунку Бонус+ на потреби ЗСУ в Приват24: Добро — Підтримка ЗСУ. Також накопичені бонуси можна використати в мережі магазинів-партнерів Бонус+.
Уже з 1 травня програма не буде працювати, а всі невикористані залишки на бонусних рахунках буде перераховано для потреб української армії та відновлення України. Загалом це 600 млн грн.