Денисова повідомила про звірства окупантів на Харківщині

Після звільнення українських населених пунктів від російських окупантів з’являється дедалі більше свідчень про звірства армії РФ.﻿ Омбудсмен Людмила Денісова у себе у Facebook оприлюднила страшні факти сексуального насильства, які чинили окупанти у Харківській області, повідомляє Новое время.

Один із військових армії РФ більше тижня ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за немобільною матір'ю. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронних органів вона не могла додзвонитися, оскільки рашист розбив її телефон. Через тиждень він заговорив «про кохання» і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову окупант просто застрелив матір на очах у дочки. Жінці вдалося врятуватися і зараз вона проходить реабілітацію.

У селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом із 5-річною донькою, матір'ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалась у школі. Тримаючи зброю біля її голови, рашист неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи. Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли рашисти пішли, жінці разом із сім'єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу.