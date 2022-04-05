На Херсонщине освободили из плена сельского главу Бурака

Напередодні російські окупанти викрали Михайла Бурака – Бехтерського сільського голову з Херсонщини. Сьогодні його вже звільнили з полону, але тепер він перебуває з численними травмами в лікарні, повідомляє УНІАН.

Як інформує Асоціація міст України, з початку повномасштабної війни Росії в Україні чиновник підтримував правопорядок та запобігав мародерству.

"Він не зраджував своїй патріотичній позиції. За що окупанти і помстилися Михайлу Івановичу" , – кажуть в Асоціації міст.

Бурака відпустили. Очевидно, що його били, адже в лікарні він лежить із травмами.

Зазначається, що Бурак активно забезпечував громаду продовольством та допомагав фермерам в організації посівної кампанії.