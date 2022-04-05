СБУ: затримано керівника прокуратури Миколаєва за держзраду
Служба безпеки України підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді, повідомляє пресслужба.
Наразі посадовця затримано та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
"У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур РФ. І використовував посередника, щоб відвести сліди від себе", - йдеться в повідомленні.
За наявними даними, він передавав інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.
"Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію: через підставну особу передала йому імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ. У результаті обшуків у фігуранта вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності. Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність", - йдеться в повідомленні.