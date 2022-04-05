СБУ: затримано керівника прокуратури Миколаєва за держзраду

Служба безпеки України підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді, повідомляє﻿ пресслужба.

Наразі посадовця затримано та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

"У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур РФ. І використовував посередника, щоб відвести сліди від себе" , - йдеться в повідомленні.

За наявними даними, він передавав інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.