В КК Росії прибрали покарання за мародерство

В Кримінальному кодексі Російської Федерації більше не передбачено покарання за мародерство. Відповідну статтю декриміналізували, повідомляє УНІАН.

На зміну в законодавстві Росії звернув увагу радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в особистому Telegram-каналі.

Він опублікував скріншот з витягом з КК РФ. На зображенні описується стаття 266 "Мародерство". Раніше в Росії за викрадення речей на полях битв карали позбавленням волі на термін від 3 до 10 років. А зараз під цією статтею стоїть Примітка: "Кримінальним кодексом РФ даний склад злочину декриміналізований". Тобто російських солдатів не судитимуть за тисячі вкрадених речей в Україні.

Витяг з КК РФ / фото Геращенко

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