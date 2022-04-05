СБУ: РФ у Маріуполі готує провокацію проти України

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну. Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Про це йдеться у заяві СБУ, повідомляє Укрiнформ.

«Зокрема, в інфор﻿маційне поле активно «вкидають» брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя» , - йдеться у Телеграмі.

За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит». Це відверта маячня.

«Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах» , - повідомили в СБУ.

Звірства рашистів у Бучі стали шоком для всього світу. Армія «асвабадітєлєй» наочно показала, що насправді являє собою «руZZкій мір» – убиті діти зі зав’язаними руками, зґвалтовані жінки, понівечені тіла чоловіків... Безжальне концентроване зло цинічно прикриває свої дії недолугими байками про нацистів.

Тож головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально перемкнути увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої, наголосили в СБУ.