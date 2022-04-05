ОВА: на Полтавщині збито дві ворожі ракети

На півночі Полтавської області українська армія збила дві ворожі ракети, уламки якої пошкодили лінії електропередач. Про це заявив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, повідомляє Укрiнформ.

"На півночі Полтавської області наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в п'яти селах поки що немає світла, а також в одному частково" , - написав Лунін у Телеграм.

Він зазначив, що ремонтні бригади вже виїхали на місце події, до кінця дня електропостачання планують відновити.