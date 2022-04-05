ЄС запровадив ембарго на вугілля з РФ та санкції проти російських банків

ЄС запровадив ембарго на вугілля з РФ та санкції проти російських банків
Фото: flickr.com/European Parliament

Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона підкреслила, що після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, блок повинен посилити санкції проти РФ у вигляді п’ятого пакету обмежувальних заходів. 

Попри всі заклики, ЄС так і не спромоглася ані на відключення більшої частини російських банків від SWIFT, ані на нафтогазове ембарго проти країни-агресора.

П’ятий пакет складається із шести частин. По-перше, ЄС забороняє імпорт російського вугілля, який коштуватиме Росії 4 млрд євро щороку. Також блок запроваджує заборону транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде й ВТБ банк. Разом вони становлять 23% російського ринку.

Далі, ЄС запроваджує заборону російським суднам та операторам заходити у порти країн блоку. Але тут є чималий перелік винятків – агропродукція та харчові товари, гуманітарні та енергетичні вантажі. Країни блоку також забороняють роботу російських та білоруських транспортних операторів, що, за словами фон дер Ляйєн, позбавить російську промисловість ключових товарів.

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