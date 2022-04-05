Євросоюз оголосив п'ятий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона підкреслила, що після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, блок повинен посилити санкції проти РФ у вигляді п’ятого пакету обмежувальних заходів.

Попри всі заклики, ЄС так і не спромоглася ані на відключення більшої частини російських банків від SWIFT, ані на нафтогазове ембарго проти країни-агресора.

П’ятий пакет складається із шести частин. По-перше, ЄС забороняє імпорт російського вугілля, який коштуватиме Росії 4 млрд євро щороку. Також блок запроваджує заборону транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде й ВТБ банк. Разом вони становлять 23% російського ринку.

Далі, ЄС запроваджує заборону російським суднам та операторам заходити у порти країн блоку. Але тут є чималий перелік винятків – агропродукція та харчові товари, гуманітарні та енергетичні вантажі. Країни блоку також забороняють роботу російських та білоруських транспортних операторів, що, за словами фон дер Ляйєн, позбавить російську промисловість ключових товарів.

Четвертим пунктом країни розширюють заборону експорту до РФ вартістю 10 млрд євро щороку. До переліку потрапили такі елементи як квантові комп’ютери, високотехнологічні напівпровідники, транспортні складові тощо.

П’ятим пунктом Євросоюз відмовляється від імпорту з РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю. Це коштуватиме агресору ще 5,5 млрд євро.

І остання частина санкційного пакету забороняє російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та позбавляє російські державні установи фінансової підтримки з боку ЄС.

Голова Європейської Комісії зауважила, що блок також запровадить додаткові індивідуальні санкції проти РФ.

Хоча ЄС так і не спромігся повністю відрізати Росію від основного джерела прибутку, енергоносіїв, блок обговорює додаткові санкції на нафтовий імпорт з РФ, заявила голова ЄК.