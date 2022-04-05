Мер Херсона: окупантам злили дані активістів та військових

Російським військовим "злили" всю інформацію про активістів та військових в Херсоні. Окупанти вриваються в будинки та грабують їх.﻿ Про це розповів мер тимчасово окупованого росіянами Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю "Українській правді", повідомляє УНІАН.

"Інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська улюбленої собачки. Те ж саме стосується тероборони та херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть та чим володіють" , - розповів міський голова.

При цьому він вказав, що військові РФ ходять по домівках активістів та військових й просто грабують.