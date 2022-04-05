Бюджет РФ недоотримав у березні $3,6 млрд від продажу енергоресурсів

За підсумками березня нафтогазові доходи бюджету РФ становили на 302 млрд руб. ($3,61 млрд за заниженим офіційним курсом) менше, ніж прогнозував уряд країни-агресора, повідомляє Новое время.

Як повідомили в мінфіні РФ, недоотримання доходів викликане «відхиленням обсягів експорту газу від прогнозного рівня», а також нижчими податковими надходженнями та зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину.

У РФ прогнозували на березень обсяг додаткових нафтогазових доходів у розмірі 790 млрд руб. ($9,5 млрд).

За підсумками лютого недоотримання нафтогазових доходів склало 216,4 млрд руб. ($2,58 млрд).

У той же час уряд країни-агресора прогнозує, що у квітні додаткові нафтогазові доходи становитимуть 798,4 млрд руб. ($9,5 млрд) і це буде пов’язано «з перевищенням ціни на нафту, що фактично склалася, над базовим рівнем».

У мінфіні РФ також підкреслили, що купівля іноземної валюти та золота за рахунок цих коштів не проводитиметься.