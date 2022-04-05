Іспанія надсилає 25 російських дипломатів

Іспанія вишле 25 російських дипломатів слідом за іншими країнами Євросоюзу. Про це йдеться у заяві глави МЗС Хосе Мануеля Альбареса, повідомляє Новое время.

"Ми ухвалили рішення про видворення з Іспанії російських дипломатів і співробітників посольства РФ в Іспанії, які загрожують інтересам безпеки нашої країни і після жахливих дій, скоєних останніми днями в Україні, особливо Бучі. Йдеться приблизно про 25 людей, ми доопрацьовуємо список" , — цитують іспанські ЗМІ слова міністра.

Очільник МЗС Іспанії додав, що країна вимагає негайно розслідувати воєнні злочини та притягнути винних до відповідальності.

Раніше про висилку російських дипломатів оголосили зокрема Данія (15 осіб), Італія (30 осіб), Швеція (три особи), Франція (за даними ЗМІ, близько 30 осіб), Німеччина (за даними ЗМІ, близько 40 осіб). Німецький журналіст Андреас Кінаст 4 квітня повідомив, що загалом західні країни вислали понад 150 російських дипломатів.