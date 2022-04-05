Опитування: понад 90% українців підтримують вступ України в ЄС

Серед українців знижується підтримка ідеї членства в НАТО, але підтримка вступу до Євросоюзу вийшла на абсолютний рекорд за всі роки досліджень. Про це пише соціологічна компанія Група Рейтинг, повідомляє Ліга.net.

Аналітики зазначають, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, але у перший тиждень бойових дій впала до 72%.

На кінець березня вона становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників.

Разом з тим зростає підтримка вступу до ЄС. Якщо у перші дні війни відбулося зростання з 68 до 86%, то на кінець березня показник уже 91%.

Більшість (56%) опитаних вважають, що Україна стане членом Євросоюзу упродовж одного-двох років, 23% – упродовж п'яти років.

За місяць війни дещо поменшало тих, хто вважає, що Україна приєднається до ЄС дуже швидко (з 61% до 56%); термін у п'ять років вважають адекватним 23% (раніше 13%).

Опитування проведене 30-31 березня 2022 року за телефоном із використанням комп'ютера серед 1500 українців від 18 років скрізь по країні, окрім тимчасово окупованих територій. Похибка не більше 2,5%.