У НАТО повідомили про наявність доказів звірств у Бучі військовими РФ

Північноатлантичний альянс має у своєму розпорядженні докази того, що за масовими вбивствами мирних жителів та іншими звірствами у Бучі стоять саме російські військові.﻿ Про це на пресконференції у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Новое время.

"Ми бачили звірства у Бучі та інших містах в Україні. Ці звірства сталися у період, коли РФ контролювала ці території, отже вони відповідають. По-друге, у нас є інформація з багатьох різних джерел, у тому числі з відкритих джерел, ЗМІ, комерційних супутників, і всі вони кажуть одне й те саме — що були скоєні жахливі звірства у різних місцях в Україні, і що це сталося у період, коли РФ контролювала ці території" , — наголосив він.

Після втечі окупантів з Київської області світ зміг побачити результати їхнього звірства, жертвами якого стали сотні людей.

У свою чергу кремлівська пропаганда спробувала поширити фейк, нібито мирних жителів стратили вже після відходу ЗС РФ з міста, проте супутникові знімки підтвердили, що людей було вбито саме з приходом російських військ.