З початку війни в Україні продукти значно подорожчали

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії спостерігається значне зростання цін майже на всі продовольчі товари, повідомляє УНІАН.

Як заявили у Держпродспоживслужбі, зокрема подорожчали такі харчові продукти:

хліб пшеничний на 28,5%,

хліб житньо-пшеничний - 12,5%,

крупа гречана - 25,5%,

макаронні вироби - 24,5%,

олія соняшникова - на 11,9%,

цибуля ріпчаста - 27,2%.

Схожа ситуація і з іншими продуктами, зазначили у відомстві.

"Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання. За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота платіжних терміналів" , - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що підприємці мають реалізовувати товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення за економічно обґрунтованою ціною.