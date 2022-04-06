З початку війни в Україні продукти значно подорожчали

З початку війни в Україні продукти значно подорожчали

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії спостерігається значне зростання цін майже на всі продовольчі товари, повідомляє УНІАН.

Як заявили у Держпродспоживслужбі, зокрема подорожчали такі харчові продукти:

  • хліб пшеничний на 28,5%,
  • хліб житньо-пшеничний - 12,5%,
  • крупа гречана - 25,5%,
  • макаронні вироби - 24,5%,
  • олія соняшникова - на 11,9%,
  • цибуля ріпчаста - 27,2%.

Схожа ситуація і з іншими продуктами, зазначили у відомстві.

"Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання. За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота платіжних терміналів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що підприємці мають реалізовувати товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення за економічно обґрунтованою ціною.

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