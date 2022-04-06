З початку війни в Україні продукти значно подорожчали
В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії спостерігається значне зростання цін майже на всі продовольчі товари, повідомляє УНІАН.
Як заявили у Держпродспоживслужбі, зокрема подорожчали такі харчові продукти:
- хліб пшеничний на 28,5%,
- хліб житньо-пшеничний - 12,5%,
- крупа гречана - 25,5%,
- макаронні вироби - 24,5%,
- олія соняшникова - на 11,9%,
- цибуля ріпчаста - 27,2%.
Схожа ситуація і з іншими продуктами, зазначили у відомстві.
"Порушення були встановлені в кожному другому суб’єкті господарювання. За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота платіжних терміналів", - йдеться в повідомленні.
У відомстві наголошують, що підприємці мають реалізовувати товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення за економічно обґрунтованою ціною.