Дедалі менше українців підтримують членство в НАТО
Підтримка вступу України в НАТО серед українців продовжує знижуватись на тлі недостатньо жорсткої позиції щодо надання підтримки Києву в умовах повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.
За даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, на кінець березня цей показник становитиме 68%.
У перші дні війни Росії проти України рівень підтримки вступу до НАТО зріс з 62 до 76%, а після відмови Альянсу закривати небо від ворожої авіації почав знижуватися до 72%.
Соціологи констатують, що зараз цей показник наближається до довоєнного періоду.
Опитування проводилося з 30 до 31 березня. Було опитано 1500 осіб методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму. Статистична похибка не перевищує 2,5%.
Україна неодноразово закликала НАТО і світову спільноту закрити небо для запобігання бомбардуванням російської авіації, але отримувала відмову. Альянс та США пояснювали таке рішення загрозою повномасштабної війни у Європі.
У середині березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вже не вдасться вступити в НАТО.
"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відчинені двері. Але вже почули, що нам туди не увійти. І це правда. Потрібно це визнавати», - сказав він.