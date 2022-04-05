Дедалі менше українців підтримують членство в НАТО

Підтримка вступу України в НАТО серед українців продовжує знижуватись на тлі недостатньо жорсткої позиції щодо надання підтримки Києву в умовах повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

За даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, на кінець березня цей показник становитиме 68%.

У перші дні війни Росії проти України рівень підтримки вступу до НАТО зріс з 62 до 76%, а після відмови Альянсу закривати небо від ворожої авіації почав знижуватися до 72%.

Соціологи констатують, що зараз цей показник наближається до довоєнного періоду.

Опитування проводилося з 30 до 31 березня. Було опитано 1500 осіб методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму. Статистична похибка не перевищує 2,5%.

Україна неодноразово закликала НАТО і світову спільноту закрити небо для запобігання бомбардуванням російської авіації, але отримувала відмову. Альянс та США пояснювали таке рішення загрозою повномасштабної війни у Європі.

У середині березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вже не вдасться вступити в НАТО.