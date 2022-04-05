Компанія "Ашан" частково згортає роботу в Росії

Французька торговельна мережа "Ашан" зупинила інвестиції та постачання до Росії, хоча закривати магазини поки що не буде. Раніше мережа відмовлялася якось обмежувати свою діяльність у країні-агресорі. Рішення ухвалили під тиском громадськості, зокрема українських працівників мережі, які вимагали припинити фінансування війни Росії проти України, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомило українське представництво "Ашана". Українські співробітники зазначають, що головний офіс отримав десятки листів та звернення від тисяч працівників мережі. На таке повідомлення відповіли в "Ашані Росія". Там заявили: інформація про "згортання діяльності" не відповідає дійсності.

На прохання видання в українському офісі пояснили: "російський офіс, ймовірно, спростував своє закриття. Багато ЗМІ неправильно трактували. Насправді є вже публічна заява гендиректора Ів Клода про те, що "Ашан" не інвестуватиме в РФ. Також є повідомлення про припинення власного імпорту".﻿

Також у пресслужбі уточнили: йдеться про ту імпортну продукцію, яка є власним виробництвом "Ашана". В основному це текстиль, товари з відділу "Сад та город", проте є і продукти харчування, наприклад, сири.