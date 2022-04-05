Арестович: активна фаза війни триватиме до середини квітня
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза бойових дій в Україні має закінчитись до середини квітня. Про це він заявив в етері всеукраїнського марафону, повідомляє Новое время.
На думку Арестовича, перш ніж приїхати на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, російський диктатор Владімір Путін «має отримати якусь психологічну перевагу». Такою «перевагою» могло б стати взяття Маріуполя, оточення українських військ на південь від Харкова чи взяття самого Харкова, але радник глави ОП не вірить, що це станеться. Арестович нагадав, що початкові плани російських окупантів уже провалилися.
"Або мирна угода, або вони стоять на місці, нездатні продовжити наступ… Щоб реалізувати нашу перевагу, нам потрібно не менше місяця. Активна фаза має закінчитися до середини квітня, а далі партизанка, яка їх доїдатиме… Ми остаточно вб'ємо всіх, хто тут залишився, якщо вони не підуть на мирну угоду. Але й наших солдатів та мирних жителів багато загине. У нас два виходи: або ми їх добиваємо повністю, або мирну угоду і ми зберігаємо життя", — сказав радник глави ОП та наголосив, що мирну угоду буде укладено лише на умовах України.