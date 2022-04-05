Арестович: активна фаза війни триватиме до середини квітня

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза бойових дій в Україні має закінчитись до середини квітня. Про це він заявив в етері всеукраїнського марафону, повідомляє Новое время.

На думку Арестовича, перш ніж приїхати на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, російський диктатор Владімір Путін «має отримати якусь психологічну перевагу». Такою «перевагою» могло б стати взяття Маріуполя, оточення українських військ на південь від Харкова чи взяття самого Харкова, але радник глави ОП не вірить, що це станеться. Арестович нагадав, що початкові плани російських окупантів уже провалилися.