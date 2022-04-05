Блінкен: звірства росіян у Бучі не є "випадковим актом"

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що звірства військ РФ у Бучі є не «випадковим актом», а «навмисною кампанією вбивств, тортур, зґвалтувань та скоєння жахливих злочинів», повідомляє Новое время.

"Коли російська хвиля відступає з України, світ бачить смерть та руйнування, залишені за нею. Ми бачимо, зокрема, той жах, який залишився у Бучі, те, що жахає людей буквально у всьому світі" , - цитує СNN слова Блінкена.

Зображення масових поховань і тіл з Бучі, «підкріплюють нашу рішучість та рішучість країн усього світу переконатися, що так чи інакше, того чи іншого дня, ті, хто вчинив ці дії, будуть відповідати», підкреслив держсекретар.

Блінкен додав, що США працюють з іншими країнами, щоб зібрати докази для розслідувань України та Ради з прав людини ООН.

2 квітня 2022 року мер Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що після звільнення міста від російських окупантів у братських могилах поховали 280 людей. За його словами, вулиці Бучі «усіяні тілами».

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомляла, що зі звільненої від російських окупантів території Київської області вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд та інші міжнародні організації направити місії до Бучі Київської області, щоб зібрати докази військових злочинів проти українського народу.