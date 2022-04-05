"Північ": українські прикордонники вийшли на держкордон на Чернігівщині

Підрозділи Державної прикордонної служби вийшли на державний кордон України в Чернігівській області. Про це заявило оперативне командування "Північ", повідомляє Українська правда.

"Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівській області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Горськ, Неданчичі" , - поінформувало командування.

Населені пункти Неданчичі та Дніпровське розташовані у Чернігівській області біля кордону з Білоруссю, Горськ – біля кордону з Росією.