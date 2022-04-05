Сервісні центри МВС відновили видачу індивідуальних номерів
Перелік послуг які надавали сервісні центри МВС до війни поступово відновлюється. Індивідуальні номерні знаки знову можна замовити та отримати, повідомляє 24 Канал.
"Відсьогодні сервісні центри МВС відновлюють ще одну послугу – замовлення індивідуальних номерних знаків", - зазначив заступник міністра МВС Богдан Драп'ятий.
Послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС. А от отримати свій ІНЗ замовник зможе:
- ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук’янівська, 62)
- РСЦ МВС у Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11)
Перелік документів лишається без змін.