На Дніпропетровщині стартував частковий ремонт доріг

На державних дорогах Дніпропетровщини розпочали відновлення пошкодженого покриття. Зокрема, роботи тривають у Дніпровському, Кам'янському, Синельниківському та Новомосковському районі.﻿ Про це поінформувала Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, повідомляє УНІАН.

"Ремонти проводимо в межах експлуатаційного утримання, ліквідовуємо аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном. Наша мета - забезпечити безпечний проїзд автошляхами області" , - йдеться у заяві﻿.

Дніпропетровщина на сьогодні є логістичним хабом, який забезпечує евакуацію біженців та переміщення гуманітарних вантажів. Тому забезпечення проїзного стану доріг області є стратегічним завданням.

У Службі автодоріг наголошують, що на дорогах ведуться лише роботи з ліквідації аварійної ямковості. Це робиться заради безпеки місцевих мешканців та людей, що евакуюються дорогами Дніпропетровщини. Жодних капітальних ремонтів наразі не проводиться.

Зауважимо, на одній ділянці автошляху Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя від с. Мар’янське до с. Чортомлик діє обмеження руху. Комендантська година введена по всій території області з 21:00 до 6:00.