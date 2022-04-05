Мэр Бучи: жителям можно будет возвращаться через неделю

Мэр Бучи Анатолий Федорук считает, что город сможет начать возвращаться к нормальной жизни через неделю.﻿﻿ Об этом заявил Федорук в эфире телемарафона, повідомляє Українська правда.

"Уже сегодня после 7 апреля специалисты, врачи, коммунальщики, обеспечивавшие жизнедеятельность города и наших поселков, могут возвращаться. Надеюсь, что через неделю мы будем иметь возможность потихоньку возвращаться к нормальной жизни. В условиях, которые уже есть. Работаем над восстановлением водоснабжения и газоснабжения" , - ответил мэр на вопрос, когда жителям Бучи можно будет возвращаться домой.

Мэр подчеркнул, что власти пока не рекомендуют возвращаться в город жителям, но настойчиво просят вернуться специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность общины. Он сообщил, что в Буче в настоящее время находятся около 3700 гражданских жителей.

"Практически все сети питания, которые заходили на Бучу, Ирпень, Ворзель, разрушены агрессором. Мы работаем в городе, чтобы обследовать внутренние сети. И констатируем факт, что процентов на 60 сеть внутренняя уцелела, и есть надежда, как только дадут магистральное питание, мы сможем дать свет для территориального общества, для города" , - рассказал Федорук.

Он также заверил жителей, что правоохранители патрулируют улицы города, чтобы сделать невозможным мародерство.