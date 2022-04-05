Зеленський "активував" безкоштовне розмитнення авто

Президент Володимир Зеленський 5 квітня підписав закон, який повністю звільняє громадян від оподаткування ввезення транспортних засобів на час дії воєнного стану, повідомляє Новое время.

Як передбачає ухвалений Верховною Радою 24 березня законопроєкт № 7190, ввезення транспортних засобів звільняється від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку.

Під дію закону потрапляє майже весь транспорт: легкові автомобілі та кузови до них, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, вантажні автомобілі.

Також ввезення транспортних засобів суб'єктами спрощеної системи оподаткування звільнено від сплати акцизного податку та ПДВ.

Законопроєкт, також звільняє від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на територію України в режимі імпорту та звільняє від ПДВ операцій з ввезення товарів на митну територію України платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, що сплачують податок за ставкою 2%. При цьому, передбачається спрощення процедур митного оформлення таких товарів.