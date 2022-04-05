ОДА: під Тернополем через уламки ракети стався витік хімікатів

У Тернопільській області через падіння уламків ворожої крилатої ракети в ніч на вівторок пошкоджено 6 резервуарів з органічними добривами, стався витік хімікатів. Про це інформувала Тернопільська обласна державна адміністрація, повідомляє Українська правда.

"Вночі на території Тернопільської області, в Кременецькому районі, силами ППО було збито крилату ракету. Її уламки пошкодили 6 резервуарів з органічними добривами, внаслідок чого стався витік хімікатів, основною складовою яких є аміак. Вже за кілька годин вдалося усунути витік. Фахівці Тернопіль лабораторного центру періодично проводять обстеження навколишнього середовища" , - йдеться у заяві ОДА.

Повідомляється, що також сталося забруднення води в річці Іква. Жителям населених пунктів поблизу річки рекомендується обмежити вживання води з колодязів. До населених пунктів доставляють питну воду.